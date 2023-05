Een ‘trendy’ sport waar u waarschijnlijk nog nooit van heeft gehoord? Het kan. Leuven pakt uit met ‘discgolfparcours’ op Philipssite

Thuisbasis Gelrode beleeft Gustaph op groot scherm, mét papa Leon als ‘special guest’: “Net voor het aan hem was, stuurde hij dat hij ons graag ziet. Mooi, toch?”

Hij mag het Songfestival dan wel niet gewonnen hebben, maar dat kon de pret zaterdagavond niet bederven in de thuisbasis van Gustaph. Vrije basisschool Pastoor Dergent in Gelrode, waar hij dertig jaar geleden nog als Stef Caers in de schoolbanken zat, was de plaats waar vrienden, kennissen en sympathisanten zich voor een groot scherm schaarden. Mét een special guest: Leon Caers (70), vader van. “Stress? Welnee. Muzikaal doet hij altijd wat hij moet doen.”