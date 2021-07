Een rist oude mannen stierf in haar naaste omgeving, maar toch zit de ‘zwarte weduwe’ in de cel voor slechts één moord: “Zelfs op haar 83ste is ze een gevaar voor de maatschappij”

atletiek bijna vergeten olympiërs Magda Ilands (71) liep in 1988 olympische marathon in Seoul: “We waren echte pioniers”

2 juli Eenenzeventig is ze intussen, maar lopen doet ze nog altijd als een dartele hinde. Magda Ilands was jarenlang een van de leading lady’s in de Belgische atletiek. Ze bouwde een bewonderenswaardige sportcarrière uit. Titels, records en medailles waren haar deel. Toch is haar rol als vrouw in de sport minstens even belangrijk als haar prestaties op het terrein. Ilands was een van de eersten om vrouwenatletiek een gezicht te geven.