Eén rijstrook versperd op E314 richting Lummen ter hoogte van knooppunt Heverlee

Leuven VIDEO Niet te missen in Het Depot: de laatste bassist van Prince

Fans van de betreurde Prince moeten woensdagavond afzakken naar Het Depot in Leuven. Niemand minder dan Dwayne Thomas Jr. komt er onder zijn artiestennaam MonoNeon een optreden geven en dat is toch bijzonder want hij was de laatste bassist van de purperen hoogheid.

24 januari