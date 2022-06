Een nieuw ritueel in Leuven: “Infinite Dances brengt verbinding en troost”

“Infinite Dances is een dans tussen eindigheid en oneindigheid. In een confrontatie met de dood vroeg ik me af hoe we fysieke vormen van herdenking kunnen creëren? Eindigheid wordt benadrukt door oneindigheid: de bewegingen die nooit stoppen, de adem die doorgaat, de verhalen en symbolen die worden overgeleverd. Zo evoceert de dans tegelijkertijd het komen en gaan van het leven. Het fysieke wordt spiritueel, de lichamen worden geesten”, vertelt choreograaf Michiel Vandevelde.

Schepen van Cultuur Denise Vandevoort (Vooruit) kijkt alvast uit naar de eerste dans op maandag 27 juni. “Infinite Dances brengt verbinding en troost. We nodigen iedereen uit om te komen kijken naar dit herdenkingsritueel. We proberen mensen samen te brengen. Momenteel gaat het nog om een kleine groep van een vijftiental dansers die de choreografie onder de knie hebben. Zij zullen hun kennis overdragen op anderen en voor we het weten hebben we een maandelijks groot ritueel in de stad. Het zou mooi zijn als we dit ritueel tot in het oneindige voort kunnen zetten. De eerste keer vindt plaats op maandag 27 juni om 21.40 uur. Bij valavond kan iedereen een kijkje komen nemen op het Ladeuzeplein en de kracht ervaren van dit nieuwe gemeenschapsverbindend project. De dans is gratis en iedereen mag meedoen. Vooraf reserveren hoeft niet. Of je nu als toevallige kijker passeert of als danser deelneemt, beide rollen zijn waardevol.” Volg 30CC op Facebook of Instagram of ga naar www.30CC.be voor de locaties voor de volgende maanden.