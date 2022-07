Eén jaar na de watersnood organiseert Herent Helpt ‘Een hart van staal voor Aline’: “Nog steeds moeten mensen douchen in een container. Hallo regering?”

Herent Helpt ontstond enkele maanden na de ramp. Vandaag zijn Lieve, Diet, An Jorge en Regine Pousset het drijvende vierspan van de vereniging. “Ik ben vorig jaar meteen na de eerste berichten naar de Ourthevallei gereden”, vertelt Diet. “Daar heb ik nog als jobstudent gewerkt. Maar het monster had vooral in de Vesder toegeslagen. Een tijdlang reed ik elk weekend naar daar met ingezamelde spullen. Elke friteuse, elke koffiemachine heb ik persoonlijk getest”, lacht ze. Als eerste actie organiseerde Herent Helpt een speelgoedinzameling voor de Sinterklaasperiode. Parallel met de verzamelwoede van Diet richtte Lieve zich ondertussen op de politieke spelers door oneindig veel mails te schrijven. “Van de koning naar Di Rupo tot Verlinden: ik heb ze allemaal wakker proberen schudden. Vreemd genoeg bleken ze allemaal afwezig te zijn tot 15 augustus. Voor dringende gevallen moest ik me dan richten tot een kabinetsmedewerker die ook in verlof was.”