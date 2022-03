Eén bewoner geëvacueerd bij woningbrand in Wilsele dorp

Wijgmaal VIDEO Cafébaas Arne Mortelmans (’t Werrek) niet te spreken over BAR ROSALIE in renovatie­pro­ject station Wijgmaal: “Dit is spuwen in ons gezicht na een erg zware coronaperi­o­de”

Vanaf vandaag begint Dialoog met de renovatie van het stationsgebouw in Wijgmaal na jaren van leegstand. Meer concreet komt er in het historisch gebouw uit de 19e eeuw een kantoorruimte en sociaal eetcafé BAR ROSALIE. Die horecazaak zal uitgebaat worden door buurtbewoners die zich hebben verenigd in een coöperatie. Ook vzw STAF, vroeger vzw Begeleid Wonen, krijgt een actieve rol in het sociaal eetcafé. “We zijn blij dat Dialoog dit stadsgebouw nieuw leven inblaast. Met dit project kan het stationsgebouw in de toekomst zijn rol van verbinding in Wijgmaal optimaal spelen”, liet schepen van Stadsgebouwen Lalynn Wadera (Vooruit) eerder al optekenen in onze krant.

15 maart