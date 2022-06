EcoWerf en Leuven willen pmd-afval afvoeren via watertransport: “Proefprojecten en testvaarten zoals deze houden vrachtwagens van onze overvolle wegen”

EcoWerf en Stadsreiniging Leuven zamelen in samenwerking met Fost Plus jaarlijks zo’n 11.000 ton pmd-afval in bij hun 435.000 inwoners in 27 gemeenten en steden van de regio Oost-Brabant. Dit pmd wordt verzameld op de site van EcoWerf in Leuven vervolgens met grote vrachtwagens afgevoerd naar de sorteerinstallatie van Indaver in Willebroek. Het is maar de vraag of die werkwijze nog een lang leven is beschoren want zopas voerde EcoWerf een proefvaart uit via het water. Meer concreet werd het afval geladen in dertien containers die elk vier ton pmd bevatten, goed voor een totaal van 52 ton. Die kwamen terecht op de Zulu 02, een soort van drijvend ponton dat via het kanaal Leuven-Mechelen, het Zennegat en het kanaal Brussel-Namen richting Willebroek vaarde waar de pms-sorteerinstallatie van Indaver staat. De laatste stap is dan de uitsortering van het afval in vijftien materiaalsoorten voor recyclage.