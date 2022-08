Dynamische led-schermen moeten automobilisten efficiënter naar vrije parkeerplaats loodsen: “Mensen kunnen zo zonder stress aan dagje Leuven beginnen”

De stad Leuven plaatst momenteel nieuwe, dynamische ledschermen op vijftig locaties in de stad. Die zullen automobilisten informeren over de beschikbare parkings in de buurt en de beste reisweg er naar toe. De stad wil het voor bezoekers makkelijk maken om de kortste weg naar een parking in de buurt te vinden en tegelijk wil ze het zoekverkeer inperken. “De nieuwe schermen zullen automobilisten informeren over de meest relevante parkings op basis van hun locatie. Ze zullen het aantal beschikbare parkeerplaatsen weergeven, de beste reisweg naar de parking en de reële reistijd op dat moment”, licht David Dessers, schepen van Mobiliteit, toe. “We willen het de bezoekers makkelijk maken om een parking te vinden én het zoekverkeer in de stad beperken. Want door automobilisten goed te informeren zodra ze Leuven binnen rijden, kunnen we onnodig autoverkeer in de stad terugdringen.”

Volledig scherm De oude borden zullen op termijn verwijderd worden. © Vertommen

Op de huidige borden staat enkel de naam van de parking en een kleine display waarop het aantal vrije parkeerplaatsen is aangegeven. De nieuwe schermen zullen toelaten om veel meer informatie te delen. Ze zijn immers volledig digitaal en geven altijd de actuele situatie weer. “Afhankelijk van de verkeerssituatie kunnen we bijvoorbeeld op het ene moment het autoverkeer naar rechts geleiden richting parking De Bond en op een ander moment naar links richting parking Philipssite”, verduidelijkt Dessers. “We zullen er ook andere boodschappen bij kunnen plaatsen of een omleiding grafisch inzichtelijk maken.” De borden zullen ook informatie verschaffen over het verkeer in het algemeen, calamiteiten of grote omleidingen bij evenementen. De schermen maken deel uit van een nieuw verkeersgeleidings- en parkeermanagementsysteem. Met dit initiatief komt de stad tegemoet aan de huidige én de toekomstige noden op het gebied van verkeersmanagement- en analyse. “Ook onze Leuvense handelaars waren vragende partij voor dit verkeersgeleidingssysteem”, zegt Leuvens schepen van Handel Johan Geleyns.

Opperbeste stemming

“De nieuwe schermen maken het voor de bezoekers aan onze stad makkelijk om snel en efficiënt een geschikte parkeerplaats te vinden. Zo kan de goed geïnformeerde autobestuurder zonder stress en in opperbeste stemming aan zijn of haar dagje Leuven beginnen en vooral genieten van onze kwaliteitsvolle handel en horeca.” In totaal komen er 39 volledig dynamische borden en 11 semi-dynamische borden op in totaal vijftig locaties. De informatie op de nieuwe borden zal een stuk duidelijker en dynamischer zijn dan momenteel het geval is. De stad streeft er naar om het nieuwe systeem in gebruik te nemen in het najaar. Tot dan blijft het merendeel van de huidige displays in gebruik. In de toekomst wil ze de informatie ook ontsluiten via apps en in-car communicatie. De stad bekijkt nog of ze op termijn ook informatie over openbaar vervoer en deelmobiliteit kan integreren in de borden.

