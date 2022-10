Duurzame mode troef op Sustainable Day

Heel wat duurzame initiatieven werden zaterdag in de kijker gezet op Sustainable Day, een initiatief dat in het leven werd geroepen door Liefst Leuven. Winkels als Harvest Club gaven korting voor elke ingezamelde jeansbroek, en Doekjes en Broekjes lootte cadeaubonnen ter waarde van 100 euro uit. Kers op de taart was het modedefilé op de verkeersvrije Bondgenotenlaan. Dertig modellen tuurden met een neutrale blik over de hoofden van de toeschouwers, terwijl een dj en een trompet voor het gepaste muzikale kader zorgden. Wie na het zien van al die gebeitelde schoonheid zijn innerlijke model wilde ontketenen, kon dat in de Shop & Joy Pop-up, waar de foto met de meeste likes goed was voor een shoppingweekend.