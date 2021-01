Duurste Leffe ooit? Drie maanden cel en 1.000 euro boete voor cafébaas die vrijgevige klant glas schenkt: “Dit is buiten alle proportie”

Kessel-Lo FOTOREPO: Provincie­do­mein in Kessel-Lo ontwaakt in 2021

3 januari In de Hoge Venen en in andere populaire toeristische gebieden moesten er maatregelen worden genomen om de toestroom van wandelaars in goede banen te leiden. In onze regio is dat in het eerste weekend van het nieuwe jaar vooralsnog niet het geval. Onze fotograaf Patrick Vertommen ging op pad in het provinciedomein in Kessel-Lo en kwam daar geen massa volk tegen. Mooie natuurbeelden waren er echter in overvloed en die bracht hij maar al te graag mee terug van zijn deugddoende wandeling.