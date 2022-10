Duizenden eendjes op Leuvense Dijle voor het goede doel: “Het was alweer een invasie van gele Engskes”

Ondanks het lage waterpeil kwamen alle deelnemende eendjes veilig en wel aan wat enkele duizenden mensen deed hopen op één van de vele prijzen die organisator Ronde Tafel Leuven uitdeelde in deze zesde editie. Vreugde alom bij de eigenaars van de winnende eendjes en teleurstelling bij de verliezers maar draait het uiteraard niet om in het populaire event aan de Leuvense Dijle. “We maken er elk jaar een leuk evenement van met de Engskeskoers als rode draad maar eigenlijk is het één groot feest voor jong en oud. Dit jaar was het niet anders en het mooie weer was zeker één van de vele sfeermakers. De inwoners van Leuven en de lokale middenstand stuurden weer een invasie van gele Engskes op de Dijle in Leuven en dankzij die gulheid kunnen wij vanuit Ronde Tafel Leuven weer heel wat goede doelen sponsoren. Daar doen we het voor en daar zijn we iedereen erg dankbaar voor. We gaan alweer een mooi bedrag kunnen schenken aan goede doelen zoals Transplantoux, het Fonds Kind en Orgaantransplantatie en verschillende andere Leuvense organisaties”, aldus de leden van Ronde Tafel Leuven. Meer info: www.engskeskoers.be