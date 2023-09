Duikteam zoekt naar vermiste jongeman (19) onder boten in Vaartkom in Leuven: “We moeten zoeken op de tast”

Voetbal Vlaanderen trekt kaart van de meisjes tijdens ‘Maand van het Vrouwen­voet­bal’

September is de ‘Maand van het Vrouwenvoetbal’. Daarmee wil Voetbal Vlaanderen meisjes- en vrouwenvoetbal extra in de kijker zetten. Op dit moment zijn slechts 10 procent van de voetballers in België van het vrouwelijke geslacht, en dat moet beter. Voetbal Vlaanderen wil tegen eind 2024 zelfs groeien naar 80.000 speelsters, en organiseert daarom de komende weken heel wat evenementen.