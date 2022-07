Duikflessen ontploffen in Leuvense winkel: twee personen lopen brandwonden op in aangezicht

Het incident gebeurde woensdagavond omstreeks 20.45u. In de duikwinkel Diveolution op de Tiensesteenweg in Leuven waren twee personen duikflessen aan het vullen wanneer deze plots ontploften. De slachtoffers, twee mannen van 53 en 49 jaar, liepen brandwonden in het aangezicht en aan de armen op. Zij verkeren niet in levensgevaar. Door de ontploffing ontstond er ook een brand in het gebouw. De hulpdiensten snelden ter plaatse en de twee slachtoffers werden met spoed overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. Het vuur was snel onder controle.