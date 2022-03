Dubbel feest voor Lucie ‘The Queen’ Mertens: 80 jaar jong en 50 jaar stadsgids in Leuven. “Na veel uitstel dan toch nog een groot feest”

Begin april 2020 liet de bekende Leuvense stadsgids Lucie Mertens de volgende woorden optekenen: “Ik heb mijn feest uitgesteld naar oktober. En als dat mottige coronabeest tegen dan nog niet weg is dan zoek ik een nieuwe datum. Mijn feest komt er, desnoods in 2220.” Helaas voor Lucie volgde het ene uitstel na het andere want dat mottige coronabeest ging niet weg. Integendeel, we gingen van golf naar golf en voor Lucie was dat de hel: geen feest voor haar gouden jubileum, niet gidsen in de stad van haar hart…Het waren sombere tijden maar achter de schermen gingen de voorbereidingen voor haar feest gewoon verder want dat ene grote moment moest en zou er komen.