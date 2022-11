Druk programma tijdens Week van de Mensenrechten: schrijfmarathons van Amnesty International in Bib Leuven, Stadskantoor en Centrale Gevangenis

“Vorig jaar engageerden de stad en de KU Leuven zich om op 10 december 2023 Mensenrechtenstad te worden”, duidt schepen David Dessers (Groen). “In het waarmaken van de ambitie staan drie pijlers centraal: mensenrechten realiseren, het draagvlak bij het brede publiek versterken en mensenrechten en hun verdedigers verdedigen. Met deze tweede Week van de Mensenrechten willen we het draagvlak voor mensenrechten bij de Leuvenaars verder versterken en dat doen we met een rijkgevuld programma. Zo worden er onder meer Schrijfmarathons van Amnesty International georganiseerd in alle filialen van de Bib Leuven, in alle buurtcentra, in Wereldcafé.coop, in het Stadskantoor en in de Centrale Gevangenis. Je kan schrijven voor Dorgelesse Nguessan uit Kameroen die in de cel zit sinds haar deelname aan een vreedzame demonstratie en voor de Russissche Aleksandra Skochilenko die tien jaar cel riskeert voor haar vreedzame protest tegen de invasie in Oekraïne.”

Luc Rombouts

Naast de schrijfmarathons kan je op woensdagmiddag 7 december ook gaan luisteren naar universiteitsbeiaardier Luc Rombouts die een bijzonder concert speelt op de beiaard van de Universiteitsbibliotheek. “Hij brengt een internationaal programma met liederen over vrede, vrijheid, gelijkheid en solidariteit”, aldus schepen Dessers. “Tijdens het Mensenrechten Matinee op zaterdag 10 december in M Leuven en Barbóék in M brengen de stad Leuven en KU Leuven dan weer tussentijds verslag uit van de vorderingen die zij het voorbije jaar samen met diverse partners maakten. Deelnemers kunnen er ook kennismaken met twee internationale netwerken die bedreigde of vervolgde schrijvers/artiesten en wetenschappers beschermen: het ‘International Cities of Refuge Network’ (ICORN) en ‘Scholars at Risk’. Op donderdag 15 december tenslotte organiseren docenten sociaal werk van Hogeschool UCLL & Sterk Sociaal Werk Vlaams-Brabant een Mensenrechten Café in Jeugdcentrum Vleugel F.” Deelname aan de Mensenrechten Matinee en het Mensenrechten Café is gratis maar inschrijven is wel verplicht. Meer informatie over het programma vind je op mundialeuven.be/mensenrechtenweek.