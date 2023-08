Druilerig Hapje-Tapje moet afrekenen met slecht weer

Leuvense chirogroep krijgt te maken met waterover­last op kamp in Mol: “Nooit een moment van gevaar, wel van natte tenten.”

Ondanks het druilige weer gaat een dertigtal Leuvense jeugdverenigingen ook deze zomer opnieuw dapper op kamp. Om een zorgeloos verblijf te garanderen biedt de stad opnieuw ondersteuning aan in de vorm van vervoer en een noodlijn die de kampleiding dag en nacht kan contacteren. Zo kon via het noodnummer onlangs een groep van Chiro Hekoko snel geholpen worden wanneer hun kampplaats in Mol met wateroverlast te maken krijgt.