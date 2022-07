Drugkoerier mag zich verantwoorden voor rechtbank

In het doosje konden geen drugs meer worden aangetroffen, wel zat er een aanzienlijke geldsom in. In zijn verhoor geeft de verdachte - een man van 21 jaar oud en Algerijnse afkomst - toe dat hij cannabis moest verkopen voor iemand anders. De wagen had hij gehuurd van een kennis. Het aangetroffen geld zou deels afkomstig zijn van de verkoop van cannabis.