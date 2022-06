Dronkenman op Oude Markt steekt broek af op dak politiecombi

Leuven Leuvense muzieksce­ne in rouw na overlijden van Eric - DJ King Ric - Nijs (60): “We verliezen een icoon”

Eric Nijs is op 60-jarige leeftijd overleden in Gasthuisberg. Zijn overlijden komt onverwacht en veroorzaakt een schokgolf doorheen Leuven. Eric stond bekend als DJ King Rick en was jarenlang een vaste waarde als funk en soul dj in de Leuvense muziekscene. “Een onwaarschijnlijk vriendelijke gast en muziekkenner die zijn stempel heeft gedrukt in Leuven”, vertelt Erik De Rop.

15 juni