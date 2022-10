Dronken motorrijder (25) betrapt op fietsspiraal

Leuven IN BEELD. Studenten sprinten de benen onder het lijf op vijftigste 24-uren­loop: “De vermoeid­heid? Die is voor morgen.”

Woensdagavond werd klokslag acht uur het startschot gegeven voor de vijftigste 24-urenloop. Elk jaar verzamelen een 20.000 studenten uit 18 verschillende verenigingen en koten zich rond de atletiekpiste in het Arenbergpark om de keel schor te schreeuwen, dan wel zich de longen uit het lijf te lopen in de hoop op het einde van de rit het grootste aantal rondjes op de teller te hebben staan. De winnaar wacht een zegebeker, eeuwige roem, en een acuut tekort aan slaap. Wordt het opnieuw Apolloon, wordt het VTK, of zorgt Run For Specials voor een wonder?

