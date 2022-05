Dronken man al slapend achter stuur van beschadigd voertuig aangetroffen

Basketbal BNXT League Leuven Bears na moeizame zege tegen Okapi Aalst naar kwartfina­le van BNXT League

Leuven Bears mag zich opmaken voor twee nieuwe matchen in de play-offs van de BNXT League. In Aalst werd al met twee punten verschil gewonnen. In de return haalden de Bears het met 74-66. Okapi verweerde zich kranig, maar het is Leuven dat het in de kwartfinale mag opnemen tegen Bergen.

26 mei