Dronken man al slapend aan stuur van beschadigd voertuig aangetroffen

Bertem Automobi­list gaat over de kop na aanrijding met vrachtwa­gen op E40 in Bertem

Op de E40 in Bertem is woensdagmiddag een zwaar ongeval gebeurd. Een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen zorgde ervoor dat de wagen over de kop ging. De automobilist werd uit het voertuig bevrijd door de Leuvense brandweer en overleefde als bij wonder het ongeval.

25 mei