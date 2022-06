Dronken man (25) steekt brandslang in benzinetank van geparkeerd voertuig

Basketbal BNXT League Leuven Bears moet tegen Bergen zwaar aan de bak in terugwed­strijd van kwartfina­le

Maandagavond neemt Leuven Bears het in de Sportoase op tegen Bergen. De inzet is een plaats in de halve finale van de BNXT League play-offs. De Bears staan voor een zware opdracht, maar onoverkomelijk is het karwei zeker niet. Zaterdag werd het eerste duel in Henegouwen met vijf punten verschil verloren.

29 mei