Dronken fietser (28) gewond na aanrijding met lijnbus

Leuven Gloednieu­we volkstuin ingehul­digd voor bijna 50 Leuvenaars

Welgeteld 46 Leuvenaars die geen of slechts een kleine tuin hebben, tuinieren vanaf nu in de nieuwe volkstuin op het domein van Psychiatrisch Verzorgingstehuis Salvenbos aan de Naamsesteenweg in Heverlee. Voor een zacht prijsje huren de inwoners een perceel grond van ongeveer 30 m² om er op ecologische wijze groenten en fruit te telen.

27 juni