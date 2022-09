Dronken fietser (20) vlucht van politie en wordt afgevoerd naar ziekenhuis na botsing tegen stelling

Holsbeek Holsbeek organi­seert Vredes­tocht op 16 september

Op 16 september kan je in Sint-Pieters-Rode meewandelen richting de vredesvlam. In deze woelige tijden organiseert de dienst Cultuur van de gemeente Holsbeek er een Vredestocht. “Omdat vrede meer dan ooit een hartenwens is en omdat vluchtelingen hier onderdak zochten en we hen een hart onder de riem willen steken”, klinkt het bij de organisatie.

