Dronken bestuurder veroorzaakt kop-staart aanrijding

voetbal jupiler pro league Joël Schingtien­ne (OHL) verrassend in de basis:“Blij met debuut, met mijn goal en vooral met de drie punten”

De Mexican wave rolde in de tweede helft tegen Kortrijk over Den Dreef. Supporters zijn soms rare wezens. Twee dagen na een oproep om actie te voeren tegen de slechte gang van zaken, vierden zij de eerste seizoenszege (3-0) als had OHL een Europees ticket afgedwongen.