Dronken bestuurder (48) van elektrische step gewond na aanrijding

Leuven Brasserie L’Etoile d’Or slaat nieuwe weg in na de zomer: “Het is tijd voor een nieuw concept met bier en friet als hoofdingre­diën­ten”

Brasserie L’Etoile d’Or aan de Tiensevest in Leuven is al vele jaren een vaste waarde in de Leuvense horeca. De zaak van Kevin Vanderauwera -die ook voorzitter is van Horeca Leuven- kan rekenen op een trouw publiek maar de coronaperiode heeft een deur geopend naar een nieuw mooi hoofdstuk. “Ik ging zoals zovelen nadenken over de toekomst en ik kwam terecht bij een nieuw concept: Frietcafé L’Etoile d’Or”, vertelt uitbater Kevin Vanderauwera.

27 mei