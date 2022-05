Dronken bestuurder (33) zonder rijbewijs moet voor de rechter verschijnen

Een 33-jarige man uit Bertem werd zaterdagnacht even voor 3 uur op de Nieuwe Mechelsesteenweg betrapt toen hij onder invloed van alcohol een voertuig bestuurde. De man legde een positieve ademtest af. Het rijbewijs van de dertiger intrekken ging echter niet om reden dat hij er geen had. Zijn rijbewijs was immers ingetrokken wegens eerdere verkeersovertredingen. Er werd proces-verbaal opgesteld en de man zal het mogen uitleggen aan de rechter.