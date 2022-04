Dronken bestuurder (29) negeert zone 30 in Wilsele

Kessel-Lo Nieuw mobili­teits­plan voor Kes­sel-Lo: de 10 belangrijk­ste ingrepen op een rij

De stad Leuven stelde zopas het nieuwe mobiliteitsplan voor Kessel-Lo voor. HLN Leuven zet de 10 meest ingrijpende maatregelen op rij om duidelijkheid te scheppen over het toekomstige verkeer in de Leuvense deelgemeente. “De eerste ingrepen zullen in het najaar al in het straatbeeld verschijnen”, laat schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) weten.

