Dronken bestuurder (22) botst tegen geparkeerde voertuigen op parking

Minister Lydia Peeters lanceert nieuwe campagne ‘Focus op de weg, niet op je gsm’ in Lubbeek: “Ook fietsers die met gsm bezig zijn lopen veel risico”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft in Lubbeek de aftrap gegeven voor de nieuwe ‘Focus op de weg’-campagne. In februari gaf nog bijna 1 op 5 automobilisten aan dat ze in de toekomst hun gsm gaan blijven gebruiken tijdens het rijden. “Daarom lanceren we samen met de VSV opnieuw deze campagne die autobestuurders én deze keer ook fietsers helpt te focussen op de weg”.