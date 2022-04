Dries Ferremans (26) gaat naar het wereldkampioenschap Red Bull Paper Wings: “Vouwtechniek is eigenlijk het belangrijkste”

LeuvenDries Ferremans (26) uit Wilsele heeft zich geplaatst voor het officiële wereldkampioenschap papieren vliegtuigjes in het Oostenrijkse Salzburg. Hij kon zijn vliegtuigje 16.09 seconden in de lucht houden: goed voor een Belgisch record in de categorie Longest Airtime. Dries mag nu een gooi gaan doen naar de wereldtitel tijdens de Red Bull Paper Wings World Final. “Ik had er niet echt op geoefend, maar ik weet wel dat ik in het algemeen een ongebruikelijke, maar effectieve, vouwtechniek heb”, vertelt hij.

Wie kan een zelfgemaakt papieren vliegtuigje het langst door de lucht laten zweven? En wie heeft de vouwskills om de langste afstand af te leggen? Dat is waar het bij Red Bull Paper Wings om draait. De eerste editie was in 2006, en ondertussen mag Red Bull Paper Wings zich het officiële wereldkampioenschap papieren vliegtuigjes noemen. Het concept is even eenvoudig als het ingenieus is: je vouwt een vliegtuigje met een vel A4-papier en kan daarmee deelnemen in twee disciplines: Longest Distance en Longest Airtime.

De ‘Qualiflyers’ voor de Belgische finale van Red Bull Paper Wings in Antwerpen, Brussel, Leuven, Louvain-la-Neuve en Gent telden samen bijna 1000 inschrijvingen. Hannes Deweer, Tibo Wiels en Dries Ferremans uit Leuven waren daar de hoogvliegers en werden tot nieuwe Belgische kampioenen gekroond. Samen zullen zij op 13 en 14 mei de eer van onze Belgische tricolore verdedigen in Oostenrijk en het opnemen tegen deelnemers uit alle uithoeken van de wereld.

Dries Feremans (26) in actie tijdens de Belgische finale in Brussel.

Teleurstelling op qualificatietoernooi

Dries (26) nam eigenlijk deel als titelverdediger in de categorie ‘Longest Distance’, maar op de Belgische finale van Red Bull Paper Wings in Gare Maritime in Brussel deze week ging het echter fout. “Ik had een jaar lang getraind voor de finale: vooral het vouwen van de vliegtuigjes is één van mijn sterktes”, vertelt Dries. “Tijdens de wedstrijd kregen we van de organisatie echter een ander soort papier dan waarmee ik zolang had geoefend. Tijdens mijn trainingen gooide ik tot 60 meter ver, in de finale ben ik helaas gestrand op 45 meter. Ik heb mij dus niet geplaatst in de catergorie ‘Longest Distance’ en dat was een hele teleurstelling.”

Toch gaf Dries de moed niet op en waagde hij zijn kans in de catergorie ‘Airtime’. “Ik dacht: ‘Ik kan maar proberen zeker?’”, vervolgt hij. “Ik had er niet echt op geoefend, maar ik wist wel dat ik in het algemeen een ongebruikelijke, maar effectieve, vouwtechniek heb. Mijn vliegtuigje bleef maar liefst 16 seconden in de lucht: een nieuw Belgisch record en zelfs twee seconden beter dan de nummer 1 van de wereld.”

Wereldkampioenschap in Oostenrijk

De twintiger mag nu een gooi doen naar de titel van wereldkampioen in het Oostenrijkse Salzburg op 13 en 14 mei. “Ik kijk ernaar uit” besluit Dries. “Eigenlijk ben ik ook Belgisch kampioen armworstelen, maar een wereldtitel op de Red Bull Paper Wings zou fantastisch zijn. Het geheim? Bij de categorie ‘Longest Distance’ is het 50% vouwtechniek en 50% het gooien zelf. Bij ‘Airtime’ is het 80% vouwtechniek en 20% gooien. Hard en zo hoog mogelijk gooien dat je vlieger meteen veel lucht pakt. En veel oefenen natuurlijk op beiden (lacht).

Dries Feremans (26) gaat naar het wereldkampioenschap Red Bull Paper Wings