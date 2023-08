Drieduizend lopers doen tocht door historische gebouwen tijdens Leuven Night Run

Fietsers opnieuw ‘King of the Ring’ op 27 augustus: “Geen auto’s, geen bussen en geen verkeers­lich­ten”

Mobiel 21 en het Leuvense stadsbestuur slaan op 27 augustus opnieuw de handen in elkaar voor Autovrije Zondag. Op het programma van de vijftiende editie onder meer ‘King of the Ring’ waarbij fietsers in alle veiligheid de ring rond de stad veroveren: “De ring is even van koning fietser”, klinkt het. Voor het gemotoriseerde verkeer heeft Autovrije Zondag uiteraard wel enkele praktische gevolgen die we onze lezers niet willen onthouden.