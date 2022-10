Drie wagens beschadigd bij kop-staartbotsing

Leuven LEVENSVER­HAAL Gisèle Deweerd (69) leidde een leven als activiste met het vuur der heilige verontwaar­di­ging: “Op het einde woonde ze in haar garage maar ze hield de regie in eigen handen”

Op 8 september overleed Gisèle Deweerd op 69-jarige leeftijd in het UZ Gasthuisberg. De vrouw uit Wijgmaal stond bekend als een moeilijk karakter maar wellicht nog meer voor haar onvoorwaardelijk engagement als activiste. Helaas was het lot haar niet gunstig gezind want niet zo heel lang voor haar dood kwam Gisèle op straat terecht nadat haar woning onbewoonbaar werd verklaard door de stad Leuven. In de Bereklauw in Herent herdachten haar vrienden zopas de vrouw die zich met haar laatste krachten naar het ziekenhuis sleepte om daar te sterven…Een bijzonder levensverhaal van een bijzondere dame.

20 oktober