Drie maand cel en 1.000 euro boete voor cafébaas die Leffe schenkt aan vrijgevige klant: “Dit is buiten alle proportie”

Binkom Ook zorgperso­neel krijgt coronavac­cin in ’t Spelthof

30 december Net zoals in WZC Edouard Remy in Leuven in De Wyngaert in Rotselaar kregen de bewoners van WZC ’t Spelthof in Binkom vandaag een coronavaccin toegediend. Opmerkelijk gegeven: er waren 18 dosissen over en die gingen naar het zorgpersoneel.