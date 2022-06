Drie lichamen gevonden in huis van moeder en twee kinderen in Kessel-Lo

Keerbergen RESTOTIP. Brasserie Gusting: “Alles is huisge­maakt, met als extra: Gusting Gras”

Brasserie Gusting opende de deuren op 26 mei, Hemelvaartsdag. Na een succesvol openingsweekend is het nog steeds dringen voor een plaatsje. Deze nieuwe eetgelegenheid is gelegen in Keerbergen - Grootlo, het midden van de Vlaamse velden. De omgeving leent zich als geen ander tot een wandeling of een fietstocht. Op het menu? Een toegankelijke brasseriekeuken met op het menu voor ieder wat wils.

10 juni