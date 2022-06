Drie keer naar boven, twee keer naar beneden. Leuvenaars bedwongen Mont Ventoux al lopend: “Twee bleinen en een dikke voet.”

Op voorhand schatte het koppel de kansen eerder laag in. Het was immers nog maar de derde keer dat Chris en Isabelle 40 kilometer of meer liepen. “De tweede keer boven was het moeilijkste moment,” vertelt Isabelle. “Ik had last van mijn maag. Het was 4 uur ‘s nachts, en ik stond op het punt over te geven. Kwamen we toen geen twee bevriende ambulanciers tegen met een magisch maagtabletje was het over en out.” Dat, de ochtendzon, en de massale aanwezigheid van de Sporta-wielrenners haalden Chris en Isabelle uit hun dip. “En we mogen Hilde en Louis ook niet vergeten. Elke drie kilometer stopten ze met hun wagen voor een babbeltje en een sandwich met Philadelphia. Zonder hen was het niet gelukt.” 18,5 uur na de start bereikten Chris en Isabelle een laatste keer de top. “Het gevoel? Bleiten en blijdschap. Uiteindelijk zijn wij maar twee mensen die graag lopen. Als wij dit kunnen, kan iemand anders het ook.” Ondanks de pijnlijke voeten ging het koppel diezelfde avond nog vieren met de wielrenners van Sporta. “Met een pijnlijke voet, twee bleinen, en blaren op de handen van mijn loopstokken op de dansvloer.”