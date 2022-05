Drie jongen mannen aangehouden voor diefstal en bendevorming

Basketbal BNXT League Jakob Cebasek met Leuven Bears tegen Okapi: “Kwartfina­le missen zou ontgooche­lend zijn”

Woensdagavond neemt Leuven Bears het in de Sportoase op tegen Okapi Aalst. In de heenwedstrijd wonnen de Bears met twee punten verschil. Niet verliezen is dus de eerste boodschap. Indien men in dat opzet slaagt, wacht er de ploeg in de kwartfinale van de BNXT League een confrontatie met Bergen of Feyenoord.

24 mei