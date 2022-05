Drie jonge mannen aangehouden voor diefstal en bendevorming

Leuven KU Leu­ven-professor die in opspraak kwam door grensover­schrij­dend gedrag, vertrekt nadat universi­teit tuchtproce­du­re opstart: “Hij mag tot eind dit jaar geen professio­ne­le activitei­ten uitoefenen”

De KU Leuven heeft beslist om de samenwerking met de professor aan de faculteit Letteren, die in februari in opspraak kwam, stop te zetten. Onderzoek van Het Laatste Nieuws toonde aan dat de man zich jarenlang schuldig zou gemaakt hebben aan grensoverschrijdend gedrag: van seksistische opmerkingen tegen collega’s, over mails met pornografische afbeeldingen tot het foutief benaderen van studentes. “Er zijn bindende afspraken gemaakt dat hij geen professionele activiteiten uitoefent tot eind 2022 (ook niet buiten KU Leuven) en zich deskundig laat coachen en begeleiden om aan zichzelf te werken.”

24 mei