Drie jaar na sluiting wordt Albatros PLACE2B: “We gaan voor het clubgevoel, compleet met VIP-ruimte”

Die nieuwe uitbater is een oude bekende van het Leuvense nachtleven. De jonge ondernemer Jasper Meuws (25) baatte eerder al een zaak uit op de Oude Markt, en lanceerde enkele maanden geleden nog een eigen gin. Stilzitten is moeilijk. “Met mijn evenementenbureau Infinity Events was ik op zoek naar verschillende locaties in en buiten Leuven om evenementen te organiseren. Eigenlijk was ik op zoek naar een vast contactpunt. Het is gewoon zo moeilijk om in Leuven een zaal van voldoende grootte vast te krijgen.” Jasper zocht, en vond Albatros, dat al enkele jaren leegstond. “Ik doe de uitbating nu met de huidige eigenaar. De investeringen dragen we samen. Nu is het vooral belangrijk dat we een soort clubgegeven naar Leuven brengen, in combinatie met verhuurmogelijkheden."