Drie bestuurders moeten rijbewijs inleveren

Een 25-jarige bestuurder uit Kortenberg moest zaterdagnacht even na 3 uur zijn rijbewijs voor zes uur inleveren nadat hij een positieve alcoholtest had afgelegd. De twintiger was door een patrouille in de Groefstraat aan kant gezet, nadat hij hen was opgevallen omdat hij zonder licht rondreed met zijn auto. Even daarvoor had een 26-jarige Antwerpenaar zijn rijbewijs voor vijftien dagen moeten inleveren. Hij was op de Tervuursevest door een patrouille uit het verkeer gehaald, omdat hij merkelijk sneller reed dan de toegelaten maximum snelheid. En even na middernacht moest ook een vijftiger uit Leuven zijn rijbewijs voor vijftien dagen afstaan. Een patrouille zag hoe de bestuurder in de Brouwersstraat moeite had om zijn auto in een rechte lijn te besturen.