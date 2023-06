Drie bestuurder onder invloed en 21 parkeerboetes tijdens nachtelijke controle

Sterke dorpskern centraal tijdens gratis expo 'Toolbox Dorpse Architec­tuur’

Tot en met 21 juni is in het Provinciehuis Leuven de expo ‘Toolbox Dorpse Architectuur’ gratis te bezichtigen. Centraal in de tentoonstelling staat de dorpskern, en hoe die versterkt kan worden door kwaliteitsvolle architectuur. “Dorpen moeten dorpen blijven.”