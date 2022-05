Dorien Ruttens is ‘beste schoonheidsspecialiste van het jaar 2022’: “Gezonde huid legt de bouwstenen voor meer zelfvertrouwen”

Leuven Stad Leuven vindt geen geschikt terrein voor Honden Unief Leuven…Ontgoocheling troef bij club met 400 leden: “Maar skatepar­ken en padelvel­den komen uit de grond alsof het niets is”

Honden Unief Leuven (HUL) heeft slecht nieuws gekregen van de stad Leuven: voorlopig is er geen terrein gevonden voor de club met leden. Dat is een groot probleem want tegen eind oktober moet de hondenschool het terrein aan de Zavelstraat in Kessel-Lo definitief verlaten. “Als we geen geschikte locatie vinden dan moeten we de club ontbinden…Dat zou toch al te jammer zijn”, zegt een ontgoochelde Marleen Vanmolle, voorzitter van HUL.

29 april