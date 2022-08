Doodsoorzaak van papa oehoe is gekend na lijkschouwing: “Geliefde uil stierf aan duivenherpes”

Wilsele Familie, vrienden en scouts eren overleden Peter Pauwels met ‘We’ll meet again’: “Hij schreef zelf tot in de details het draaiboek voor zijn herdenking”

Toen Peter Pauwels (64) op 8 mei overleed aan longkanker stond de tijd even stil in Wilsele. Ruim veertig jaar lang was Peter de conciërge van scouts Sint-Maarten in Wilsele-dorp maar eigenlijk was hij veel meer dan dat. Een soort van tweede vader, zeg maar, die bovendien ook bijzonder sociaal geëngageerd was, onder meer in volksmoestuin Wilsele Bloeit. Dit weekend begint de spreekwoordelijke tijd weer te tikken, want met ‘We’ll meet again’ krijgt de gewaardeerde erevoorzitter van de scouts een mooie herdenking.

