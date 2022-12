Donorcentrum Leuven zoekt extra bloeddonoren tijdens kerstvakantie

Rode Kruis-Vlaanderen bereidt zich voor op ‘eindejaarsdip’ in bloedvoorraad. Gemiddeld biedern er zich 19 procent minder donoren aan tijdens kerstvakantie. Dat maakt elke donatie extra welkom. Het donorcentrum van Rode Kruis-Vlaanderen aan de campus van Gasthuisberg roept alle inwoners van de regio rond Leuven dan ook op om tussen de familiefeesten en nieuwjaarsrecepties door ook tijd te maken voor een bloeddonatie. “In de eindejaarsperiode zien we bijna elk jaar een stevige terugval in het aantal donoren. Alle Leuvenaars die bloed, plasma of bloedplaatjes kunnen komen geven, zijn dus erg welkom tijdens deze kerstvakantie. Het bloed dat een donor geeft, kan levens redden”, zegt Joachim Deman, woordvoerder bij Rode Kruis-Vlaanderen. Een afspraak maken voor een bloed-, plasma- of bloedplaatjesdonatie kan via rodekruis.be/dc.