Donderdag trapt Bart De Wever tournee over woke af in Leuven

ROTSELAAR Mit in de bloemetjes gezet voor 100ste verjaardag

De gemeente Rotselaar heeft een nieuwe eeuweling in haar rangen. Maria - roepnaam Mit - Van Rompaey werd zopas honderd jaar. Ze verblijft sinds december 2017 in woonzorgcentrum De Wyngaert in de Dijlestraat in Rotselaar, nadat ze heel haar leven in Wezemaal woonde. Ze is altijd huisvrouw geweest en heeft een zoon, een kleinzoon die helaas overleden is en een achterkleindochter. Een delegatie van het schepencollege maakte tijdens een bezoek de beste wensen en een geschenk over. Daarnaast waren er ook twee bijzondere jubilarissenkoppels dit najaar te vieren in Rotselaar.

18 oktober