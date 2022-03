Don Bosco Sint-Lambertus herdenkt de busramp van Sierre. Burgemeester Ridouani ging naar Zwitserland: “Leuven zal jullie altijd in het hart dragen”

Heverlee INTERVIEW. Mohamed Ridouani blikt terug op het busongeval in Sierre, nu tien jaar geleden: “Kinderen horen niet weggerukt te worden uit het leven”

Op 13 maart is het tien jaar geleden dat een Belgische bus betrokken geraakte in een zwaar verkeersongeval in het Zwitserse Sierre. De tol was hoog: 22 kinderen, twee chauffeurs en vier begeleiders overleefden de crash in de tunnel niet. In de Sint-Lambertusschool in Heverlee kwam het drama bijzonder hard aan en een decennium later blijft het dramatische busongeval een erg zwarte bladzijde. Burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) was destijds schepen van Onderwijs in Leuven en gaat zondag naar Sierre voor een herdenking.

12 maart