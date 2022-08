Dolgedraaide dakloze die in opvang geneutraliseerd werd door speciale eenheden wordt geïnterneerd

Leuven Ruim 20% van de Leuvense horeca blijft het heel moeilijk hebben na zwarte coronaja­ren en door hoge inflatie: “De mensen genieten op andere manier als ze op café of restaurant gaan”

Hoe zou het nog zijn met de Leuvense horeca? Lang niet zo slecht zou je denken als je de culinaire vreugde op Hapje-Tapje zag maar achter de schermen blijft de coronacrisis toch nazinderen. En dan zwijgen we nog over de energiecrisis, de gestegen prijzen voor grondstoffen en de onvermijdelijke inflatie. “Zo’n 20% heeft het moeilijk en 20% zelfs heel moeilijk maar al bij al doet Leuven het zo slecht nog niet”, stelt schepen Johan Geleyns (CD&V). Feit is dat er één en ander beweegt op horecagebied in de universiteitsstad…

