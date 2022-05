Doe mee met Dag van de Buren en maak van Leuven één groot buurtfeest…

Leuven Libertad­fees­ten zijn terug na twee jaar van corona-ellende: “We vieren de 35ste editie en meteen ook 40 jaar café Libertad”

Big Bill, Boogie Boy, Berry Quincy…het zijn namen die letterlijk en figuurlijk als muziek in de oren klinken maar het zijn dit jaar vooral enkele van de hoofdrolspelers op de Libertadfeesten. Na twee jaar afwezigheid door de coronamaatregelen is de traditionele opener van het Leuvense festivalseizoen weer helemaal terug en dat brengt veel vreugde in de harten van de trouwe bezoekers. “En we beginnen niet toevallig op vrijdag de dertiende”, vertellen Rikky en Eleni Evers.

5 mei