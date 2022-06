Dj-collectief uit het Leuvense deze zomer op Tomorrowland en Rampage Open Air: “Een set spelen op Dour of in de Boiler Room op Pukkelpop zien we ook wel zitten”

Ambities

In regio Leuven is het komend weekend vooral Rock Werchter wat de klok slaat maar liefhebbers van de muziekstijl drum-‘n-bass zakken liever af naar Lommel. Daar opent Rampage Open Air de deuren en het is ook daar dat Nico Buelens (Fuzz), Johannes Hulpiau (Tesla), Wouter Van Gelder (Speedwagon) en Kristof Horemans (Teezer) voor de eerste keer op het festival een set zullen spelen. En daarmee is het feestje nog lang niet voorbij want bijna exact een maand later mogen ze samen ook de Star Warz-stage op Tomorrowland betreden. “Juli 2022 zal zonder twijfel één van de hoogtepunten zijn uit het bestaan van onze crew. En dat zeker na de afgelopen twee coronajaren”, vertelt Nico Buelens. “De crew heeft de smaak van de grotere podia al wel wat langer te pakken maar we houden er ook nog enkele ambities op na. Een set spelen op Dour of in de Boiler Room op Pukkelpop zien we wel zitten. Daarvoor mogen ze ons altijd bellen”, lacht Buelens.