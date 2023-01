DJ Bobby Ewing blikt terug op tien jaar Belpop Bonanza met Jan Delvaux: “Het is allemaal begonnen in De Gempemolen in Tielt-Winge”

Leuven “Wij zijn Clouseau en wij willen gratis optreden op Marktrock”: Hoe Leuven en een oude Volvo Amazon ‘s lands bekendste band mee naar ongekende hoogtes bracht

Het dak van Het Depot staat er gelukkig nog op, maar de voorbije twee avonden heeft het weinig gescheeld. Clouseau gaf er de aftrap van de ‘Jonge Wolven’-tournee en de keuze voor Leuven is niet zo toevallig als je zou denken. De gebroeders Wauters hebben immers een bijzondere band met de stad sinds het prille begin van hun muzikale carrière, met dank aan wijlen Jos ‘Jokke’ Kerkhofs die hen op het podium van Marktrock zette. “Ik ben veel op stap geweest in Leuven. Toen was ik nog jong, fris en fruitig”, aldus Koen Wauters.

