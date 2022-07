Dit zijn de 30 ‘Erkende Frituristen’ uit Leuven en het Hageland

Leuven Tieners stampen en bestelen weerloos slachtof­fer in Leuven, ook politie­agent deelt in de klappen

Een man is in Leuven het slachtoffer geworden van diefstal met geweld. Terwijl het slachtoffer op de grond lag stampten jongeren hem op het hoofd en werden zijn zakken doorzocht. Wanneer de politie ter plaatse snelde, kreeg een van de agenten nog een vuistslag in het gezicht van een 18-jarige verdachte.

